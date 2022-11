Stiri pe aceeasi tema

- Nascut in 7 noiembrie 1916, scriitorul și filosoful Mihai Șora implinește, astazi, varsta de 106 ani. Extrem de activ pe rețelele de socializare, el și-a postat o imagine cu un balon imens in forma de 6.In ultimii ani, Mihai Sora a fost activ in viața civica. A stat alaturi de copii la orele de caligrafie,…

- Ce salariu are Klaus Iohannis. Cat caștiga pe zi președintele Romaniei. S-a tot vorbit despre salariile politicienilor in ultima vreme. Exista zvonuri conform carora alte persoane ar incasa salarii mai mari decat ale președintelui Klaus Iohannis. Cat caștiga insa șeful statului? O intrebare pe care…

- ■ soprana si profesorul de pian Roxana Nite este stabilita de cativa ani in Scotia, implicandu-se si in nenumarate activitati sociale ■ presedintele Klaus Iohannis i-a coferit Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler ■ Soprana si profesorul de pian Roxana Nite, din Piatra Neamt, stabilita in Scotia,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit miercuri in Kazahstan, in prima sa vizita in strainatate de la inceputul pandemiei covid-19, relateaza AFP. Avionul liderului chinez a aterizat miercuri, imediat dupa ora 8.30 GMT (11.30, ora Romaniei) la Nur-Sultan, capitala celei mai mari tari din Asia Centrala.…

- Soprana Roxana Nițe s-a numarat printre romanii decorati de presedintele Klaus Iohannis pentru meritele lor. Artista din Piatra Neamț traiește in Scotia, acolo unde și-a construit o poveste de succes.

- La doar 36 de ani devine primul medic militar de radiologie intervenționala de la Spitalul Militar Central din București, iar peste doi ani, coordonatorul Compartimentului Angiografie și Cateterism Cardiac. A fost distins cu Ordinul ,,Meritul Sanitar” in grad de ,,Cavaler” și cu Titlul onorific de ,,Ambasador…

- Cercetatorul sucevean Ștefan Dascalu a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul Cultural" in grad de Cavaler, Categoria H - „Cercetarea științifica", decretul fiind semnat marți, 23 august.Ștefan Dascalu este cercetator in imunologie și ...