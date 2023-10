Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul incearca sa negocieze eliberarea femeilor si copiilor israelieni rapiti de Hamas in schimbul palestinienilor inchisi in Israel. Qatar conduce discuțiile pentru schimbul de ostatici și prizonieri. Demersul are loc in a treia zi de la declanșarea violențelor Hamas in Israel, in dimineața zilei…

- Qatar, in coordonare cu Statele Unite, negociaza cu Hamas eliberarea ostaticilor, printre care femei și copii, luați de militanți de pe teritoriul Israelului. Despre aceasta a relatat Reuters. Mediatorii se ofera sa-i schimbe pe deținuți in schimbul eliberarii a 36 de femei și copii palestinieni din…

- In timp ce soarta unui numar "fara precedent" de ostatici israelieni atarna in balanța la sfarșitul zilei de sambata, in urma unui atac surpriza al militanților Hamas, apropiații unora dintre cei disparuți și capturați au apelat la rețelele de socializare pentru a pleda pentru intoarcerea lor in siguranța,…

- Presedintele american Joe Biden a asigurat sambata ca Statele Unite sunt gata sa ofere Israelului „toate mijloacele de sprijin adecvate” in urma atacului miscarii palestiniene islamiste Hamas, avertizand totodata „orice alta parte ostila Israelului” sa nu incerce sa profite, relateaza Reuters citand…

- Urmeaza 'eliberarea' Ierusalimului! Iranul dezvaluie planul Hamas: 'O sa fim impreuna cu mujahedinii palestinieni'Iranul iși exprima sprijinul pentru mișcarea palestiniana Hamas, a declarat generalul-maior Rahim Safavi, consilier al ayatollahului Ali Khamenei."Sprijinim Operațiunea Al-Aqsa Storm…

- Brigazile al-Qassam, ramura armata a Hamas, au dat publicitatii sambata o inregistrare video in care pot fi vazuti cel putin trei barbati imbracati in civil, in mod clar speriati, tinuti captivi de un grup de indivizi inarmati si cu fetele blurate.

- Ramura armata a Hamas a dat publicitatii sambata o inregistrare video in care pot fi vazuti cel putin trei barbati imbracati in civil, in mod clar speriati, tinuti captivi de un grup de indivizi inarmati si cu fetele blurate, afirmand ca este vorba de "dusmani" capturati in timpul ofensivei lansate…

- Deputatul Silviu Vexler, reprezentantul comunitații evreiești din in Parlamentul Romaniei, a reacționat dupa atacu Hamas asupra Israelului.„Statul Israel va invinge de fiecare data in fata terorii si a celor care incearca sa-l distruga.O coaliție de organizații criminale, teroriste, incearca…