- Inca un caz șocant de agresiune asupra unui copil iese la iveala, dupa cazul de la Deva! In comuna suceveana Frumosu, un copil de numai 7 ani a fost rupt in bataie de tatal sau, chiar sub ochii mamei și a celorlați frați, in timp ce unul dintre minori filma. Pe imagini aparute in spațiul public…

- Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Merei, impreuna cu polițiști din cadrul Postului de poliție Breaza au identificat principalul banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința aflata pe raza localitații Breaza.

- CARAS-SEVERIN – Si au fost aplicate aproape o mie de sanctiuni contraventionale pe drumurile din judet. Pe langa cele 42 de permise retinute in vederea suspendarii, au fost retrase si 20 de certificate de inmatriculare! In total, politistii rutieri si cei cu atributii pe aceasta linie au aplicat 978…

- Luni seara, 4 ianuarie, orele 23.22, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in jurul orei 21.00, o femeie a gasit abandonat un bebeluș pe o bucata de material pe strada Horea, din municipiu, langa un tomberon din spatele unui imobil. ”Polițiștii ajunși…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Dragașani, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Dragașani, efectueaza cercetari intr-o cauza penala sub aspectul savarșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice, incaierare, lovire sau alte violențe…

- Polițiștii din Argeș au deschis un dosar penal in cazul unui youtuber care s-a filmat in timp ce iși chinuia pisica. Barbatul s-a filmat de mai multe ori in timp ce agresa animalul de companie, scrie Adevarul.Katalin Talent este cunoscut in mediul online, in special pentru filmulețele postate pe YouTube.…

- Polițiștii municipiului Turda, județul Cluj, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal privind savarșirea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fara drept, prevazuta de Legea 205/2004 privind protecția animalelor. In fapt, la data de 9 decembrie a.c., in cursul serii, o persoana…

- Trei adolescenți, cu varste cuprinse intre 13 și 16 ani, s-au filmat dand foc unui caine și au postat imaginile pe internet. Incidentul șocant a avut loc in comuna Maracineni din Buzau. Potrivit stiri.tvr.ro , adolescenții au stropit cațelul cu acetona și i-au dat foc. Al treilea a filmat. S-au amuzat…