- Matei Alexandru, elev al Școlii Generale Voinești, va reprezenta Dambovița la Concursul național „Olimpiada Satelor din Romania” faza naționala. Competiția va avea loc vineri, 19.05.2023, la Cluj Napoca. Elevul dambovițean este pasionat de matematica și are meritul de a fi obținut acest rezultat fara…

- Denis Florin Mihai a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, la lupte greco-romane, sambata, la Campionatele Europene de la Zagreb, dupa ce l-a invins in meciul decisiv pe bulgarul Stefan Hristov Grigorov.

- Zeci de elevi ieseni au obtinut premii si mentiuni la Olimpiadele Nationale. Tinerii au muncit din greu alaturi de profesorii coordonatori pentru a ajunge la etapa nationala si merita toate felicitarile. Olimpiada de Informatica 37 de elevi (23 elevi de liceu si 14 elevi de gimnaziu) de la Liceul Teoretic…

- Recent, in Antalya, s-a desfașurat cea de-a 22-a ediție a Campionatului Balcanic de marș, intrecere rezervata seniorilor, juniorilor 1 (U20) și cadeților (U18). Romania a fost reprezentata de noua atleți, dintre care cinci la feminin și patru la masculin. Doi dintre acești sportivi, este vorba de Ștefan…

- Elevi din Botoșani, premiați la etapa naționala a Olimpiadei de limba și literatura rromani materna In urma participarii la etapa naționala a Olimpiadei de limba și literatura rromani materna, desfașurata la Cluj Napoca, județul Cluj, in perioada 6-9 aprilie 2023, trei eleve din cinci calificate au…

- Sambata, 4 martie, Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan" Parteștii de Jos a gazduit etapa județeana a Concursului Național de Matematica „Olimpiada Satelor din Romania", la care au participat 132 de elevi.Concursul Național de Matematica pentru clasele V-VIII „Olimpiada ...

- Judoka Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, Grebur Kevin a obținut medalia de bronz la turneul internațional dotat cu Cupa Budaors, ediția a 12-a. Elevul de 12 ani al antrenorului Gergely Attila este in primul an la aceasta categorie de varsta, iar in concursul organizat in Ungaria, la categoria…

- Sportiva Amalia Stan a obtinut medalia de bronz in concursul de sabie junioare de la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Tallinn. Amalia Stan a fost intrecuta in semifinale de sportiva turca Nisanur Erbil, scor 15-8. Medalia Amaliei Stan este a sasea pentru Romania la Tallinn,…