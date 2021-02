Meciul dintre Molde şi Hoffenheim, din şaisprezecimile Europa League, mutat din Norvegia în Spania Echipa norvegiana Molde FK va disputa in Spania, la Villarreal, partida de pe teren propriu cu Hoffenheim, din cadrul primei manse a saisprezecimilor de finala ale competitiei de fotbal Europa League, din cauza restrictiilor de calatorie impuse in Norvegia, care impiedica formatia germana sa intre in aceasta tara, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Molde urma sa primeasca vizita lui Hoffenheim in data de 18 februarie, pe stadionul Aker, insa autoritatile din Norvegia, tara in care sunt in vigoare in acest moment unele dintre cele mai dure restrictii din Europa, au inchis frontierele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

