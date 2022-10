Manchester City a invins-o pe Manchester United cu 6-3 in derby-ul din Anglia cu cele mai multe goluri marcate vreodata, Erling Haaland și Phil Foden reușind fiecare cate un hat-trick impresionant. City a fost peste United inca de la inceput, dominand și creandu-și ocazie dupa ocazie. Foden a deschis scorul in minutul 8, inainte ca Haaland sa gaseasca de doua ori poarta dupa prima jumatate de ora. Foden a mai inscris un gol inainte de pauza, iar United a fost condusa cu 4-0 la pauza pentru a doua oara in acest sezon. Fanii lui United au fost vazuți parasind stadionul Etihad in acest moment. Antony…