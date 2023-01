Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul etapei a 23-a a Superligii la fotbal masculin a fost caștigat de Farul Constanța, care a invins in deplasare pe FCSB, scor 2-3 (0-0), „marinarii” marcand cele doua goluri care le-au adus victoria in minutele suplimentare de joc.

- Echipa FCV Farul Constanța a caștigat, cu scorul de 3-2 (0-0), partida de campionat cu FCSB, disputata in deplasare. Au marcat: Cordea (min. 47), Compagno (min. 59 - penalty), respectiv Alibec (min. 56), Tarnovanu (min. 90+5, autogol) și Borza (min. 90+6).

- In meciul cu FC Botosani, Farul Constanta a realizat cel mai mare scor din istoria sa. Farul are cea mai bun atac si cea mai buna aparare din Superliga, e singura formatie care a pierdut un singur meci pana acum si are cele mai multe victorii. Cu cele trei reusite din partida cu FC Botosani, golgeterul…

- Farul Constanta, echipa care conduce in clasamentul Superligii, a invins cu un scor fluviu FC Botosani, astazi, intr un meci jucat la Ovidiu, in etapa a 19 a de campionat.Marinarii s au impus cu 8 0 2 0 .Au marcat Grameni 11, Alibec 45 1 ,73, 87, Pitu 51, Morar 66, 69 si Kiki 81.Stire in curs de actualizare.…

- Liderul la zi al Superligii la fotbal, FCV Farul Constanta, si o alta echipa aflata in forma, Chindia Targoviste, au incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul de la Ploiesti, din etapa a 18-a. O partida in care Farul a condus dupa golul lui Pitu, din minutul 67, la capatul unei actiuni personale,…

- Fotbalistul Adrian Anton, de la CS Medgidia, a avut parte de o experiența inedita la meciul dintre FCSB și Rapid, disputat pe Arena Naționala din Bucuresti. Anton a caștigat un premiu generos, dupa ce a reușit sa nimereasca bara transversala, cu un șut spectaculos de la 45 de metri. Constanteanul a…