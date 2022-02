Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, vaccinul bazat pe tehnologia ARNm este utilizat in peste 160 de țari, inclusiv in Statele Unite, Pfizer urmarind sa fabrice peste 4 miliarde de doze in 2022, relateaza Hotnews.ro.Anul trecut, compania a produs 3 miliarde de doze de vaccin anti-Covid.Paxlovid, antiviralul Pfizer pentru tratarea…

- Deși Tesla a fost lovita și ea de instabilitatea pieței cripto, compania lui Elon Musk inca deține 2 miliarde de dolari in bitcoin. Producatorul de vehicule electrice a suferit o pierdere din depreciere de 101 milioane de dolari, noteaza CNN . Compania are inca aproximativ 2 miliarde de dolari in bitcoin…

- Producatorul de vehicule electrice al lui Elon Musk, Tesla, deținea bitcoin ( BTC ) in valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari pana la sfarșitul anului 2021, potrivit inregistrarilor oficiale, conform cointelegraph.com.„Valoarea justa de piața” a BTC deținuta de Tesla la 31 decembrie 2021…

- Descoperirea a fost facuta intr-un zacamant operat de compania spaniola Repsol, in campul Margarita-Huacaya, unul dintre principalele zacaminte de gaze naturale din tara, in regiunile Chuquisaca si Tarija din sudul Boliviei.Gazele naturale sunt unul dintre principalele exporturi ale tarii.Compania petroliera…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s-a redus joi cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr-o singura zi, transmite Bloomberg. Joi in jurul orei 10:25…

- ​Tesla Motors a livrat 936.000 de mașini anul trecut, un an în care multe alte companii au scazut din cauza crizei procesoarelor. Creșterea a fost de 87%, cea mai mare din ultimii ani pentru compania lui Elon Musk. Livrarile de anul trecut au ajuns sa fie de patru ori peste cele din 2018, iar…

- UiPath ( PATH ), primul unicorn romanesc și liderul pieței RPA (Robotic Process Automation) – Automatizarea Robotizata a Proceselor -, se confrunta cu o scadere accentuata a acțiunilor sale pe bursa americana, acestea pierzand peste 40% din valoare in ultimele 6 luni. Chiar și dupa ce a depașit așteptarile…