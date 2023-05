Mathieu Debuchy se va retrage la finalul acestui sezon

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de polo a Romaniei a debutat, vineri, cu doua victorii in grupa A a turneului de calificare la Cupa Mondiala, gazduit de Berlin. Tricolorii au invins Iran si Kazakhstan.In primul meci al zilei, Romania a trecut de Iran, cu scorul de 15-4, iar in cea de-a doua partida a dispus de Kazakhstan,…

- Antrenorul lui Manchester United, Erik ten Hag, s-a aratat increzator ca echipa isi va reveni dupa esecul de joi de pe terenul lui Brighton (0-1), iar in urmatoarele saptamani va reusi o calificare "vitala" in Liga Campionilor, informeaza DPA.United a aratat un progres in acest sezon, primul sub…

- Tottenham și Manchester United se dueleaza in aceasta seara, de la ora 22:15, intr-o confruntare din runda #33 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, Prima Sport 1. Duelul dintre Spurs și United are implicații importante in lupta pentru Champions League, cele…

- Manchester United este pe loc de Champions League in acest sezon de Premier League și „diavolii roșii” sunt calificați și in sferturile de finala ale UEFA Europa League, unde vor intalni Sevilla. Erik ten Hag a facut deja o strategie pentru urmatorul sezon și a decis de ce jucatori se va desparți la…

- Cristiano Ronaldo a fost selecționat in lotul Portugaliei pentru meciurile din aceasta luna cu Liechtenstein și Luxemburg, din preliminariile Euro 2024. Au existat semne de intrebare cu privire la viitorul internațional al atacantului in varsta de 38 de ani dupa Cupa Mondiala din 2022. El a parasit…

- PSG a fost eliminata de Bayern din optimile Champions League, scor 0-3 la general. Lionel Messi, vedeta parizienilor, a fost atacat de Jerome Rothen. Rothen, fostul internațional francez cu 180 de meciuri la PSG, a declarat ca Messi se vede pe teren doar cu echipele mici din Ligue 1, iar in partidele…

- Fundasul francez Raphael Varane a cerut coechipierilor sa de la Manchester United sa mearga sa salute galeria la finalul meciului pierdut umilitor, scor 0-7, cu Liverpool. La fluierul final, in timp ce majoritatea coechipierilor sai au parasit terenul cu capul plecat si rusinati, insa fostul capitan…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat obiectivul pentru primele doua meciuri ale Romaniei in preliminariile Euro 2024. La finalul Comitetului Executiv din 3 martie, Burleanu a anunțat ca Romania e obligata sa caștige meciurile de la finalul lunii, pentru a spera la calificarea la Euro 2024. Naționala…