- Navalnicul, planta de leac in care s-a metamorfozat Dragobete, zeul dragostei la romani, are numeroase calitați terapeutice dar se crede ca are și puteri magice, aducand noroc in dragoste și in afaceri persoanei care pastreaza un fir de navalnic in buzunar sau in poșeta. Doar doua zile ne mai despart…

- Premierea celor care au ajuns la 50 de ani de casnicie nu se mai face la Campulung de Sfantul Valentin, ci de Dragobete! Tradiția pornita de la fostul primar Calin Andrei este schimbata, noul primar dorind ca omagierea Nunții de Aur sa se faca de sarbatoarea romaneasca a iubirii. Si s-a anunțat deja…

- Chiar daca R. Moldova inregistreaza deja mai puține cazuri de infecatre cu noul coronavirus, responsabilii din domeniul sanatații ne indeamna sa fim vigilenți și in continuare. Printr-un spot video, lansat de ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, cetațenii moldoveni sint indemnați ca respecte…

- Producatorul chinez de automobile electrice Nio a lansat, sambata, primul sau model sedan, numit ET7, care are o autonomie de peste 1.000 de kilometri, si intentioneaza sa isi extinga gama de vehicule, pentru a atrage un numar mai mare de cumparatori, transmite Reuters. Lansarea ET7, la un…

- China a lansat cu succes in spatiu, marti, in premiera, noua racheta Long March 8, unele dintre componentele acesteia, cum ar fi propulsoarele auxiliare, putand fi refolosite in misiuni viitoare, relateaza DPA, citata de AGERPRES și MOLDPRES. Racheta modulara de peste 50 de metri inaltime s-a inaltat…

- Uniunea Europeana susține dezvoltarea comunitaților și imbunatațirea condițiilor de viața a locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Despre cele mai importante realizari au discutat in cadrul celei de-a zecea ediții „LIVE din Casa Mare”, reprezentanții instituțiilor locale și ai mediului de afaceri,…

- Campania Visit Covasna Safe Place, initiata de autoritatile locale in vara acestui an, s-a dovedit a fi un succes intrucat a contribuit la atragerea turistilor in zona, dar, in acelasi timp, a fost si un model pentru alte judete din tara, a declarat vineri, presedintele Consiliului Judetean, Tamas Sandor.…