- Poșta Romana a anunțat, miercuri, ca a inceput distribuirea pensiilor și incearca sa finalizeze acțiunea intr-un timp cat mai scurt. In Suceava, unde mai multe localitați sunt in carantina, poștașii se vor deplasa cu mașini. Pensiile vor fi date in plic, iar poștașii vor fi echipați corespunzator.Potrivit…

- Violeta Alexandru a dat asigurari ca pensiile nu vor întârzia, existând șanse reale ca banii sa fie împarțiți înainte de Paște, în funcție de „disponibilitatea” celor de la Poșta Româna. ”În România cei care nu au venit…

- CNAS a publicat un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari și completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea și prorogarea unor termene, dar și reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgența. Masurile au ca scop asigurarea accesului…

- Informații privind masurile adoptate de AJOFM Maramureș in contextul aparitiei riscului de imbolnavire cu COVID-19 Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș anunța ca activitatea de relații cu publicul nu va fi intrerupta, dar in scopul prevenirii raspandirii și limitarii infectarii…

- Bancile au luat masuri speciale in contextul pandemiei de COVID-19, cum ar fi suspendarea temporara a platii ratelor la credite sau oferirea de internet si mobile banking fara costuri timp de trei luni. "Clientii persoane fizice de la Banca Romaneasca pot beneficia de suspendarea temporara, de pana…

- Conducerea Consiliului Județean Giurgiu a anunțat o serie de masuri de urgența in contextul epidemiei de coronavirus și a deciziilor luate in acest sens de autoritațile centrale. In cadrul unei conferințe de presa, Marian Mina, președintele CJ Giurgiu, a anunțat o serie de masuri care afecteaza instituțiile…

- Corespondența distribuita prin intermediul Poștei Romane va fi tratata corespunzator, in contextul epidemiei de coronavirus, iar personalul care distribuie pensiile și alte drepturi banești va pastra o distanța de circa doi metri fața de persoane aflate in izolare, a anunțat, vineri, Poșta Romana,…

