Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, marți seara, ca el este printre cei care au votat pentru ca PNL sa intre la guvernare alaturi de PSD, și nu cu USR.Întrebat de ce PNL a ales sa intre la guvernare cu PSD, și nu sa continue guvernarea cu USR, Nicolae Ciuca a spus ca a fost o decizie…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Ciuca spune ca „nu putem sa fim nerealiști și sa nu luam in seama calculul matematic”, dar ca votarea guvernului sau „este soluția prin care se caștiga timp pentru negocieri”. „Am depus programul de…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca lista Guvernului si programul de guvernare au fost depuse la Parlament. El a precizat ca Programul de guvernare este centrat pe masuri de prima urgenta pentru combaterea crizei pandemice si ca este nevoie de stabilitate. “Programul de guvernare…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a anuntat ca a depus la Parlament programul de guvernare si lista de ministri ai Cabinetului sau. Ciuca spune ca programul de guvernare este centrat pe masurile de prima urgenta ce trebuie luate pentru a rezolva criza pandemica.„Am depus la Camera Deputatilor si Senat…

- Forul de conducere extins al PNL a aprobat programul de guvernare si lista de ministri pentru Guvernului PNL-UDMR, urmand sa fie depuse la Parlament, astazi, de catre premierul desemnat Nicolae Ciuca si premierul interimar Florin Citu.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a avut, vineri, la sediul PNL o discuție cu premierul desemnat Nicolae Ciuca si cu liderul PNL, Florin Citu, pentru formarea Guvernului. „Am discutat daca putem continua guvernarea și raspunsul a fost da”, a declarat Kelemen Hunor, la finalul discuțiilor. Președintele…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu susține ca premierul Florin Cițu are zilele numarate la Palatul Victoria, iar daca va fi dat jos in Parlament, atunci președintele Klaus Iohannis nu va avea de ales și va trebui sa nominalizeze un alt premier. ”Cand are nevoie premierul Cițu de majoritate?…