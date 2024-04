Seful Executivului roman a exprimat interesul partii romane in mentinerea la cote inalte a relatiilor bilaterale si in atragerea investitiilor emirateze, context in care a subliniat importanta celei de-a treia sesiuni a Comisiei inter-guvernamentale de cooperare, care urmeaza sa se desfasoare la Bucuresti in perioada imediat urmatoare, conform comunicatului de presa al Guvernului. „Fie ca avem in vedere proiecte in energie, infrastructura, agricultura si procesare alimentara, IT&C, companiile emirateze pot avea o contributie substantiala la dezvoltarea in Romania a unor investitii majore. Extinderea…