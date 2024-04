Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea comunitaților și imbunatațirea vieții oamenilor sunt prioritațile Guvernului, a transmis, luni, premierul Marcel Ciolacu, in cadrul Galei de sarbatorire a 30 de ani de activitate a Asociației Orașelor din Romania (AOR).

- „Se va negocia in continuare. Romania si-a indeplinit jalonul. Il consideram in continuare indeplinit. Suntem in discutii tehnice in continuare. Nu exista acest plafon pe care il invoca undeva in PNRR. A fost prinsa o aluzie la acest tip de abordare cu TVA cu plafonul de TVA de cei care au scris la…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, in interiorul Guvernului, despre posibilitatea inițierii unui referendum național pe tema Roșia Montana. Premierul ar dori ca romanii sa decida, in urma unei dezbateri naționale, daca vom exploata aurul de la Roșia Montana sau nu. ”Sa facem referendum daca e oportun…

- Vin vești bune de la Guvern, aduse chiar de premierul Marcel Ciolacu, care se implica direct in modernizarea serviciului de Ambulanța din Romania! Șeful Executivului a spus ca Guvernul va acorda sprijinul pentru ca serviciul de Ambulanța sa beneficieze de noi mijloace de intervenție, dar și de resursa…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, in intrevederea cu primarul orasului Roma, Roberto Gualtieri, disponibilitatea Guvernului roman de a contribui financiar la restaurarea Statuii Sfantului Petru de pe Columna lui Traian, informeaza un comunicat de presa transmis de catre Guvern și preluat de Agerpres.…

- "Astazi am avut ocazia speciala sa discut la Vatican cu Sanctitatea Sa Papa Francisc și sa-i exprim recunoștința pentru sprijinul acordat comunitaților romanești din Italia și din intreaga Europa", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook. Premierul se afla intr-o vizita oficiala in Italia, avand alaturi…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marți, o intrevedere cu delegația Bancii Mondiale condusa de Asad Alam, director regional pentru creștere echitabila, finanțe și instituții pentru Europa și Asia Centrala. Ciolacu le-a prezentat oficialilor Banciii Mondiale planul de digitalizare inițiat in Romania,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri, ca Guvernul și premierul vor folosi mașinile unui singur brand, respectiv Dacia. „Mașina mea ca și prim ministru va fi din acest moment Dacia Duster. Cum in Franța mașina Guvernului și a autoritaților este Renault, in Romania mașina autoritaților și a prim-ministrului…