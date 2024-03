Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca a precizat, cu ocazia intrevederii cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Cormann, ca reformele care fac parte din eforturile pentru aderarea la Organizație vor trece repede prin Parlament.

- Cu ajutorul comisiei specializate, toate proiectele care vizeaza procesul aderarii Romaniei la OCDE vor fi trecute prin Parlament cu rapiditate, spune Nicolae Ciuca, dupa intalnirea cu Mathias Cormann, secretarul general al Organizației pentru Cooperare ș

- Presedintele Senatului Nicolae Ciuca l-a primit, miercuri la Palatul Parlamentului pe Mathias Cormann, secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Discutiile dintre cei doi au fost despre nivelul la care se afla aderarea Romaniei la organizatie, detalii din Studiul…

- „Daca este o decizie politica a partenerilor de Coaliție sa se retraga de la guvernare, in acel moment domnul președinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-ministru.Eu am intrat in acest proiect dupa o discuție inclusiv cu președintele Romaniei, ca vom duce aceasta coaliție și aceasta guvernare…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a evidentiat, marti, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu ministru al afacerilor externe si integrarii europene de la Chisinau, Mihai Popsoi, ca Republica Moldova a reușit sa obțina decizii istorice privind agenda europeana.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a invitat pe competitorii sai politici sa-si asume ceea ce si-a asumat el, respectiv sa demisioneze din fruntea formatiunilor pe care le conduc, daca nu vor obtine primul loc la viitoarele alegeri. „Singurul lucru pe care mi l-am asumat este ca PSD va fi pe primul…

- Intrebat de catre jurnaliști daca Iohannis are vreo șansa sa ajunga in fruntea Consiliului European, Marcel Ciolacu a susținut ca, de fapt, „șansa reala” este a Romaniei.„Parerea mea este ca are o șansa reala Romania, nu președintele Klaus Iohannis pentru Consiliul European și chiar avem un culoar foarte…

