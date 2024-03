Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, la Slobozia, ca o companie specializata in securitate cibernetica ofera gratuit, timp de un an, asistenta spitalelor din tara, potrivit Agerpres. Anuntul vine dupa ce mai multe spitale din tara au fost afectate de un atac cibernetic."In…

- Un nou penitenciar care va dispune de 900 de locuri și de o suprafata de patru metri patrati pentru fiecare detinut, se va construi in Buzau. Anunuțul a fost facut de catre Ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Penitenciarul se va construi in Unguriu, județul Buzau. La amplasamentul centrului a fost prezenta…

- Un oraș din Romania atrage vizitatorii intr-un mod inedit. Este vorba despre un proiect care le ofera vizitatorilor beneficii, precum acces gratuit la muzee, transport public gratuit pentru 24 de ore, reduceri la restaurante și cafenele. Campania se desfașoara in Oradea, iar una…

- „Astfel, la costul standard pentru cheltuieli salariale creșterea este de 38%, iar la costul pentru formare continua, bunuri și servicii, majorarea este de aproape 14%. Vorbim de cea mai mare creștere din ultimul deceniu. Aceasta majorare inseamna finanțare pentru condiții mai bune in școli, programe…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a anuntat, duminica, pe site-ul sau oficial, transferul jucatoarei olandeze Inger Smits, care va juca din vara pentru ''tigroaice''.Aparatoare de baza in echipa reprezentativa a Olandei si la campioana Germaniei, SG BBM Bietigheim, Inger Smits va fi in lotul…

- Primarul unei comune din Buzau avertizeaza populația printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook ca in localitate mișuna persoane care promit bransari la reteaua de gaze si cer bani in avans. Șarlatanii au ajuns in zona imediat ce a fost inaugurat un gazoduct.

- In zilele urmatoare, vremea ne face o surpriza și ne vom confrunta cu o inversiune termica, anunța meteorologii. Astfel, la campie va fi frig, ceața, iar la munte va fi soare și cald, potrivit meteorologului ANM Mihai Huștiu. „La Sinaia Cota 2000, temperaturile vor fi mai ridicate chiar decat in București”,…

- „Vorbim de o inversiune termica la acest final de saptamana. Practic, lucrurile s-au liniștit, a nins, nu mai avem precipitații, avem o vreme stabila, pentru ca presiunea atmosferica a crescut. Atunci cand crește presiunea, nu mai sunt precipitații, se liniștesc lucrurile. Deasupra țarii noastre s-a…