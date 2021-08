Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca ”nu se preconizeaza” instituirea unei carantine totale la nivel național in valul 4 al pandemiei de coronavirus. Intr-o conferința comuna de astazi cu ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, Arafat a declarat ca autoritațile vor…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, astfel ca in zona rosie sunt incluse, intre altele, Turcia, SUA si Israel, iar Olanda si Malta se afla printre tarile care au intrat in zona galbena, dupa scaderea numarului de cazuri de Covid-19. Comitetul National pentru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca Romania nu va ajunge la o carantina nationala in valul al patrulea al pandemiei pentru ca acum sunt alte mecanisme, dar si cinci milioane de persoane vaccinate.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, vineri, lista statelor considerate cu risc epidemiologic, criteriul fiind rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19. Marea Britanie ramane pe lista roșie, alaturi de alte 22 de state. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie sa stea…

- Incepand cu data de 1 iulie 2021, in Romania vor intra in vigoare noi masuri de relaxare, aplicate in special persoanelor care s-au imunizat impotriva COVID-19. Nunțile vor putea fi organizate cu 300 de invitați, iar la concerte vor putea participa 2.500 de persoane. Comitetul Național pentru Situații…

- Din data de 12 iunie, la nunți și botezuri pot participa maxim 200 de persoane in interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp de persoana. Condiția este ca participanții sa fi fost vaccinați sau sa prezinte un test negativ Covid-19, potrivit unei hotarari a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Marea Britanie continua sa ramana in zona roșie, in schimb Franța a trecut in zona galbena. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie sa stea in…