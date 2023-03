Master planul Tesla nu a convins investitorii; acţiunile Tesla au scăzut joi cu 7% Musk si mai mult de o duzina de directori au prezentat planuri noi pentru a reduce costurile de asamblare la jumatate, a investi intr-o noua fabrica in Mexic si au discutat despre inovatia companiei in gestionarea operatiunilor sale, la ziua investitorilor Tesla de miercuri. Cu toate acestea, evenimentul, la care Musk a dezvaluit ”Master Plan 3” al producatorului de vehicule electrice, nu a oferit detalii despre cronologia conceptelor prezentate si orice produse noi ale Tesla. ”Cea mai mare surpriza la ziua investitorilor Tesla este ca nu a existat nicio surpriza”, a spus Guido Petrelli, fondatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a generat "o enorma reajustare" globala pe pietele energetice, au semnalat expertii Economist Intelligence Unit (EIU), care estimeaza ca preturile petrolului vor continua sa fie ridicate in 2023, relateaza agentia EFE.

- Toate cele 32 de locuri pentru Campionatul Mondial de baschet masculin din 2023, organizat in Indonezia, Japonia și Filipine, au fost ocupate. Argentina, vicecampioana en-titre, a ratat dramatic prezența. In calificarile din Europa, lucrurile au mers conform planului și toate favoritele s-au calificat.…

- China detaliaza planul sau de pace pentru Ucraina și propune o zona demilitarita imensa in Ucraina cu granița pe Nipru. Kievul ar putea deveni un al doilea Berlin. Un specialist englez care citeaza surse din media de stat chineza prezinta harta pacii in viziunea Beijingului dupa vizita șefului diplomației…

- Un raport al Institutului de Finante Internationale publicat miercuri estimeaza ca valoarea nominala a datoriei globale a scazut cu aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, coborand usor sub pragul de 300 de mii de miliarde de dolari, depasit in 2021. Cu costurile de imprumut in crestere, in special…

- Oman LNG a convenit sa furnizeze companiei chineze Unipec aproximativ 1 milion de tone metrice de gaz natural lichefiat (GNL) pe an timp de patru ani, incepand din 2025, a anunțat marți agenția de presa de stat Oman News Agency, potrivit news.cgtn.com. Acesta este primul contract pe care Oman LNG…

- ”In ciuda situatiei macroeconomice dificile, Bosch, furnizorul de tehnologie si servicii, a reusit sa isi creasca vanzarile si rezultatul in exercitiul financiar 2022. Conform cifrelor preliminare, Grupul Bosch a generat vanzari totale de 88,4 miliarde de euro. Astfel, vanzarile au crescut cu aproximativ…

- Departamentul de Combatere a Drogurilor din SUA (DEA) a anunțat ca au confiscat 379 de milioane de doze de fentanil potențial mortale, ceea ce inseamna doar doua miligrame, o cantitate suficienta pentru a ucide fiecare cetațean american, potrivit BBC . DEA a descris substanța, care creeaza dependența…

- Care este cea mai mare țara din lume. Statele Unite ale Americii ocupa locul trei pe glob. Daca ne uitam pe glob, nu știm exact care sunt cele mai mari țari de pe glob. In funcție de suprafața insa, lucrurile pot fi destul de clare. In prezent, Rusia, prin dimensiunea sa, ocupa aproximativ ⅛ din suprafața…