Mașinile noi sunt doar pentru bogați Conducerea unui Mercedes-Benz nou și stralucitor ar putea deveni in curand un vis indepartat pentru mulți, cu excepția celor cu buzunare adanci. Prețul mediu al unui Mercedes a ajuns anul trecut la aproximativ 72.900 de euro (76.590 de dolari) – o creștere de 43% fața de nivelul din 2019. Acest lucru se potrivește cu impingerea […] The post Mașinile noi sunt doar pentru bogați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concurența intre producatori, dar și prabușirea prețurilor la unele materii prime vor face mașinile electrice mai atractive ca preț mult mai repede decat ne-am fi așteptat, arata o analiza „New York Times”.

- Modificarea kilometrajului ramane o practica comuna pe piața vehiculelor second-hand. Un nou studiu realizat de carVertical arata ca riscul de a cumpara un vehicul cu kilometrajul manipulat este inca foarte mare, chiar daca cumparatorii au devenit mai conștenți de escrocherii legate de mașini. Fraudarea…

- Guvernul pregatește in aceste zile modificarea condițiilor de subvenționare a achizițiilor de automobile, inclusiv a celor electrice, prin Rabla Plus. Printre schimbarile discutate se numara, potrivit primelor informații, eliminarea autoturismelor electrice care au un preț mai mare de 75.000 de euro,…

- Decizia se bazeaza pe concentrarea directorului executiv Ola Kaellenius doar pe masinile electrice, ceea ce face ca marca EQ sa fie redundanta, pe masura ce Mercedes se indeparteaza de motorul cu ardere interna, au declarat sursele citate de Handelsblatt. Producatorul german de automobile isi comercializeaza…

- In fiecare luna, ANAF scoate de vanzare nenumarate autoturisme, prin licitație. In cazul in care o mașina nu se vinde la prima licitație, prețul scade cu 25% pentru a doua oferta. Ce mașini a scos la vanzare ANAF in luna ianuarie? Pe 9 ianuarie, ora 11, la sediul AJFP Tulcea, se vor vinde la licitație…

- ANAF anunța ca va scoate la vanzare mai multe autoturisme, in perioada urmatoare, care pot fi achiziționate prin licitație sau vanzare directa. Atunci cand o mașina nu se vinde la prima licitație, prețul scade cu 25% pentru adoua tentativa. Daca nici a doua oara mașina nu se vinde, prețul scade din…

- Compania germana Mercedes-Benz a prezentat miercuri, 14 decembrie, un plan de peste 1 miliard de euro pentru a-și adapta rețeaua globala de producție pentru sistemele de propulsie electrica – inclusiv ansamblu baterie, unitați de propulsie electrice și osii – incepand cu anul 2024.Printre investițiile…

- Ne plangem mai mereu de faptul ca nici mașinile nu mai sunt ce erau odata... ca se strica mai repede, sau calitatea pieselor este mai proasta. Paul Danci, un inginer roman care lucreaza la Mercedes-Benz, a publicat un text intitulat ”Nu se mai fac mașini