Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar la o trecere de cale ferata, din Timiș. Un tren a lovit un autoturism la trecerea de cale ferata dintre Teremia Mare și Comloșu Mare, un loc cunoscut pentru incidentele asemanatoare ce au loc. Mașina a fost tarata peste 100 de metri. Autoturismul a fost rupt de impactul cu trenul.…

- Accident grav, in ziua de Craciun, in Timiș. Din primele informații, un om a murit si mai multe persoane au fost ranite, intre care patru copii, in urma incidentului care a avut loc intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț. Accidentul s-a produs in jurul orei 12.40. La fața locului a fost solicitat…

- Traficul mijloacelor de transport in comun a fost dat peste cap in zona Sinaia, dupa un accident in care a fost implicat un tramvai și un autoturism. Incidentul a avut loc pe bulevardul Regele Carol I. La locul intervenției se afla echipaje din partea poliției, dar și ambulanțe, respectiv pompieri cu…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica seara, in zona localitații clujene Jucu. Din primele informații, in accident sunt implicate cinci autoturisme. Pana la acest moment, ora 18:00, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul se pare ca s-a produs pe fondul unei depașiri neregulamentare,…

- Ziarul Unirea Accident GRAV la trecerea de nivel cu calea ferata la Beldiu. O victima incarcerata, dupa ce un camion a fost lovit tren Potrivit ISU Alba, detașamentul de Pompieri Aiud in cooperare cu Detașamentul Alba Iulia intervine pentru descarcerare și acordarea de prim ajutor medical la un accident…

- Accidentul s-a produs intre localitațile Baleni și Dobra, pe fondul nepastrarii distanței intre vehicule in mers. Coliziunea a avut loc Post-ul Dobra: Impactul dintre un autoturism si un buldoexcavator a produs o victima apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut in Constanta , la intersectia strazilor George Enescu cu Sarmisegetuza din Constanta.In accident sunt implicate doua autoturisme. Accidentul s a soldat cu o victima incarcerata, constienta. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Accident intre localitațile Valcele și Martinești. Trei persoane au fost ranite, dintre care o femeie a ajuns la spital cu traumatisme și fracturi. Coliziunea s-a produs intre trei autoturisme. Se pare ca unul dintre șoferi ar fi adormit la volan. Accidentul s-a produs joi dimineața, in jurul orei 08:00.…