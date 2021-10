Mașină făcută praf după ce șoferul a lovit un utilaj feroviar. Cum a explicat accidentul Un barbat de 65 de ani din Hitiaș a ajuns la spitalul din Lugoj dupa ce a intrat cu mașina intr-un utilaj feroviar aflat in mișcare. Accidentul s-a petrecut la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Jabarului din Lugoj. Șoferul susține ca nu a vazut nici utilajul și nici semnalele care anunțau […] Articolul Mașina facuta praf dupa ce șoferul a lovit un utilaj feroviar. Cum a explicat accidentul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

