Doi polițiști italieni au ajuns la spital vineri seara, dupa ce mașina in care urmareau un autoturism inmatriculat in Romania s-a rasturnat, pe strazile Romei, scrie cotidianul Il Corriere della Citta.Urmarirea a avut loc pe strazile aglomerate din capitala Italiei și unul dintre agenții raniți a fost internat in stare grava. Totul a inceput in jurul orei 22:30 de minute, in centru, și s-a terminat la ieșirea din via dei Fiorentini, cu mașina de poliție rasturnata, dupa ce a parcurs zeci de kilometri lipita de un Saab cu placuța de inmatriculare romaneasca.Pe via Marsala, la o aruncatura de bat…