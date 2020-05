Maşină a Poliţiei, lovită de tren. Un poliţist a murit Accidentul a avut loc in localitatea Dumbrava. Potrivit Poliției Prahova, in mașina se aflau doi jandarmi, un ofițer de poliție naționala și un polițist local. Autospeciala a fost lovita de un tren personal in care se aflau 10 persoane. Din primele informații, un politist a murit. Celelate persoane aflate in autoturism au fost transportate la spital. La locul evenimentului au fost mobilizate doua echipaje de descarcerare, unul de stingere și unul de prim ajutor, mai transmit reprezentanții ISU Prahova. Un accident grav a avut loc si in Constanța. Un polițist chemat la… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

