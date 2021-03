Masca de păr cu ou. Rețete naturale pentru un păr sănătos și mătăsos Folosește o masca de par cu ou cu ingrediente naturale și eficiente sa te bucuri de un par mai rezistent, mai sanatos și mai lucios. Galbenușul de ou este un adevarat balsam și are numeroase beneficii pentru parul tau. Folosește frecvent o masca de par cu ou, cel puțin de doua, trei ori pe luna, pentru a obține un par mai frumos și mai viguros și pentru a stimula creșterea de fire noi. Consumul de oua este benefic pentru piele și par, dar oul, in special galbenușul, este excelent și pentru maștile pe care la aplici pe par. Galbenușul, o soluție pentru toate problemele parului Proteinele și acizii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

