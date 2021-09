Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru gestionarea situatiilor de urgenta in sanatate si reactie rapida, pe scurt HERA, va evalua potentialele amenintari, va promova cercetarea in domeniu si se va asigura ca sunt stocuri de echipamente si de medicamente in caz de necesitate.

- Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a povestit intr-un interviu pentru G4Media cum s-a desfașurat evacuarea celor 156 de colaboratori afgani. El a vorbit despre „scene de un dramatism incredibil” și a dat exemplul consulului roman, aflat la aeroport, care a fost salvat de vesta antiglonț…

- Romania va participa cu 200 de soldați la operația militara pentru evacuarea cetațenilor afgani care au lucrat pentru misiunile NATO in Afganistan, s-a decis in CSAT, potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale. Totodata, in cadrul ședinței CSAT, s-a stabilit sa fie intreprinse,…

- ”Celula de criza interinstitutionala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetatenilor romani care si-au manifestat optiunea de a fi repatriati din Afganistan, informeaza…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca exista o celula de criza la ministerul afacerilor externe pe tema Afganistan, iar in prezent exista doua variante pentru aducerea celor 35 de cetateni romani care se mai afla pe teritoriul Afganistanului. Prezent la festivitatea de primire a pompierilor romani din…

- A fost nevoie de ceva vrajitorie chimica, dar flacara olimpica din Japonia nu a fost ținuta in viața cu ajutorul gazelor naturale sau alt combustibil tradițional. Aceasta ardea hidrogen și urma sa fie un element marcant nu doar pentru spiritul olimpic, ci și pentru ambiția naționala a Japoniei, scrie…

- Facem mentiunea ca fotografia ilustreaza o vedere din portul din Tulcea din anul 1969. Un articol din publicatia "Dobrogealdquo;, V, nr. 139, 1904, cuprins in volumul I al cartii "Marturii de epoca privind istoria Dobrogeildquo;, de Stoica Lascu, ne arata un studiu asupra minereurilor aflate in zona…

- Incendiu in Constanta Pomperii au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un incendiu produs intr un apartament situat pe aleea Albatrosului din muncipiu.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de ConstantaUPDATEConform ISU "Dobrogea",…