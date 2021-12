Marocanul, suspectat că a ucis doi studenți la Iași, va fi extrădat în România Marocanul, suspectat ca a ucis doi studenți la Iași, va fi adus in Romania, dupa ce autoritațile judiciare italiene au aprobat extradarea acestuia. Acesta va ajunge in Romania pe 21 decembrie. Poliția Romana a anunțat in urma cu doua zile ca, in urma colaborarii cu autoritațile din Italia (Poliția Statala din Italia), a fost localizat […] The post Marocanul, suspectat ca a ucis doi studenți la Iași, va fi extradat in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

