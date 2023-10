Mark Malloch-Brown: Africa este viitorul multilateralismului de Mark Malloch-Brown, președintele Open Society Foundations NEW YORK – „Nu pare sa avem valori comune asupra carora sa fim de acord cu toții, nici obiective comune la care aspiram cu toții.” Președintele Ghanei, Nana Akufo-Addo, a pus punctul pe i cand a facut aceasta observație in timpul discursului sau recent de la Adunarea Generala a Națiunilor Unite. Intr-un moment in care crizele interconectate escaladeaza, ordinea internaționala pare tot mai fracturata și exista o incertitudine profunda cu privire la rolul ONU in sine. Unde putem gasi impulsul și direcția necesare restabilirii multilateralismului?… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

