- Kosovo – Romania LIVE VIDEO Helmut Duckadam il cere pe Marian Aioani titular. Meciul e pe 16 iunie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Aioani a aparat poarta campioanei Farul. Kosovo – Romania e vineri, 16 iunie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cei 3 portari convocati de […]…

- Patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, a intrat intr-un nou conflict, de aceasta data cu Marius Lacatuș (59 de ani), legenda Stelei, dupa meciul pierdut de olteni in fața lui CFR Cluj, scor 0-1, in barajul pentru Conference League. ...

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a cerut sa intervina in direct la TV pentru a-l pune la punct pe Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, pe subiectul plații de TVA de catre fotbaliști. Gazeta Sporturilor a scris astazi despre dilema fotbaliștilor de la CFR Cluj: mulți dintre aceștia au fost…

- „Leii din Banat” joaca maine (duminica, 30 aprilie) penultimul pe teren propriu din acest sezon. Ei primesc vizita formației CSO Voluntari, de la ora 18,00, la sala Constantin Jude. Partida conteaza ca semifinala in grupa locurilor 5-8. Este jocul al doilea al seriei „trei din cinci”, dupa ce ilfovenii…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat in contre, in direct la TV, cu Marius Lacatuș (59 de ani), legenda Stelei, pe tema finanțarii CSA Steaua București din banii de la bugetul de stat. Latifundiarul din Pipera a spus ca este o diferența intre o echipa care primește bani de la primarie și…

- Steaua poate promova chiar din aceasta vara in prima liga, a transmis azi FRF in exclusivitate pentru cititorii Gazetei. Dar daca Legea Sportului nu va fi schimbata pana pe 20 mai, iar Federația va respecta logica de anul trecut, Steaua nu va intra in calculele promovarii și finalul acestui sezon va…

- Razvan Marin a facut un anunt urias inainte de Romania – Belarus. Mijlocasul lui Empoli spune ca a simtit ca actuala generatie a nationalei Romaniei poate ajunge la Campionatul European din 2024. Razvan Marin e mai decis ca niciodata sa lupte pentru primul turneu final din cariera, cu nationala de seniori…

- Alex, fostul concurent al seznului 7 Mireasa, a avut o intervenție telefonica in emisia live de pe 27 martie 2023. El și Irina au spus ca nu mai formeaza un cuplu și ca și-au urat sa fie fericiți.