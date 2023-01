Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca, prin decizia anuntata de ministrul Muncii, Marius Budai, cu privire la pensiile speciale, PSD si PNL „au pus in pericol” banii Romaniei din PNRR si isi exprima speranta ca aceasta „nedreptate” nu va fi trecuta cu vederea de Comisia Europeana. „Guvernul PNL-PSD…

- „Incepand de ieri (luni - n.r.) am inceput inceput dezbaterile intr-o comisie tripartita, ca sa ii spunem asa. Am avut in prima parte a zilei vizita specialistilor Bancii Mondiale, avem dupa-amiaza si spre seara discutii cu specialistii de la Comisia Europeana. Continuam aceste discutii pe toata perioada…

- „De la 1 ianuarie crește pensia la valoarea punctului stabilit: 1.785 lei. Toate pensiile bazate pe contributivitate vor crește. Programul „Sprijin pentru Romania va fi in continuare. Voucherele de 250 lei vor continua. Vor fi masuri de ajutor pentru anul 2023. Am avut o di8scuție cu domnul ministru…

- Salariul minim pe economie va fi marit pana la 3.000 de lei de la inceputul anului, iar 200 de lei vor fi scutiți de la taxe și impozite. Cu toate acestea, sunt neclaritați pentru romanii care au salariul de 3.100 de lei pentru ca aceștia ajung, in final, sa primeasca mai puțin decat cei cu 3.000 de…

- In luna decembrie pensile vor ajunge mai devreme la beneficiari, decat intr-o luna obișnuita, mai ales ca vin sarbatorile și vor fi mai multe zile libere. Marius Budai, ministrul Muncii, susține ca exista discuții in acest sens cu Poșta Romana, astfel incit livrarea pensiilor sa aiba loc cel tarziu…

- In ceea ce privește creșterea pensiilor au aparut detalii de ultima ora. Marius Budai, ministrul Muncii, a vorbit despre ceea ce se va intampla din 2023. Marius Budai a anunțat, la un post de televiziune, ca pensiile vor fi majorate cu cel puțin 10% din 2023. Primul scenariu ar presupune creșterea…

- Intr-o apariție televizata de joi seara, Marius Budai, ministrul muncii, a dat asigurari ca pensiile romanilor vor crește cu siguranța de la 1 ianuarie 2023. Ce spune ministrul muncii, Marius Budai, de o creștere a pensiilor cu 15%: ”Nu am sa intru intr-o licitație” In acest moment, singura necunoscuta,…

- Procentul de majorare a pensiilor trebuie sa se incadreze in posibilitatile bugetare si nu ar trebui sa fie mai mare de 11%, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, dupa vizita de la platforma industriala Dacia Mioveni, informeaza Agerpres.Intrebat daca s-a stabilit un procent clar privind majorarea…