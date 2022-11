Marine Le Pen a fost înlocuită la conducerea partidului de un tânăr de 27 de ani Politicianul nascut la Paris a devenit noul președinte la partidului anti-imigrație RN. Le Pen a decis sa se retraga din aceasta funcție dupa 11 ani la conducere. Cunoscut anterior sub numele de FN, partidul a fost condus de tatal lui Le Pen, Jean-Marie Le Pen, timp de 40 de ani, noteaza france24. Bardella este primul șef de partid din afara dinastiei familiale intr-o jumatate de secol. „Faptul ca președintele partidului nu va purta numele Le Pen este semnul deschiderii și al increderii pe care Marine o are in noua generație”, a declarat Bardella pentru AFP in timpul unei calatorii recente in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

