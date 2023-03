Marin Sorescu, candela din Oltenia

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Marius Marinescu s-a aflat in fața unui bloc cu bulina de langa Gara de Nord pentru a avertiza asupra pericolului care ii pandește pe locatari„Suntem langa Gara de Nord, la un bloc care este locuit de circa 1000 de suflete, un bloc cu bulina roșie care are 6 scari și 9 etaje, un bloc…

- O noua replica seismica s-a produs, marti seara, in judetul Gorj, dupa cutremurul de 5,7, aceasta avand magnitudinea 3,7, potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului. „In ziua de 14.02.2023, 22:32:37 (ora Romaniei), s-a produs in Oltenia, Gorj, un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.7, la…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania, in regiunea Oltenia, județul Valcea. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul National…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți, 14 februarie 2023, in jurul orei 15.30, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. The post CUTREMUR de 5,7 grade Richter in Oltenia. Seismul s-a resimțit in București și Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri,…

- Luni este ziua in care instanța suprema ar trebui sa dea o soluție privind aplicarea in totalitate a Legii nr.107/2021, de reducere cu 13 ani a varstei de pensionare.„Astazi (luni - n.r.) suntem in București sa ne strigam DREPTATEA in fața sediului Inaltei Curți de Casație și Justiție! Noi ne luptam…

- Pe Leopoldina Balanuta, marea sa iubire si femeia care i-a devenit sotie, a intalnit-o cand avea 38 de ani, ea fiind cu doi ani mai mare. Marea intalnire s-a petrecut pe vremea cand se juca piesa „Matca” a lui Marin Sorescu, pe scena Teatrului Mic, in 1974, spectacol care s-a bucurat de un imens succes.…

- Actorul Mitica Popescu s-a stins din viața la varsta de 86 de ani, in urma unor probleme cardiace. Mitica Popescu, unul dintre cei mai mari actori romani de film, teatru, radio, televiziune, va ramane in memoria publicului Cocosila, rol memorabil in filmul „Morometii” de Stere Gulea.…

- Comisia Europeana a aprobat Programul Transport 2021-2027 pentru Romania, ceea ce pentru județele din sud-vestul țarii inseamna investiții vitale, Oltenia fiind una dintre regiunile care va profita din plin de acești bani. Este vorba despre șase proiecte majore de infrastructura de transport care au…