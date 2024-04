Stiri pe aceeasi tema

- • Intre 400 și 500.000 de oameni sondeaza piața imobiliara sau sunt interesați sa achiziționeze o locuința. • Din totalul cautarilor de locuințe, 20-25% cauta in zone centrale, 30-40% la periferie, iar restul in cartiere, spun specialiștii imobiliari. • Peste 70% dintre cei care iși cauta o locuința…

- Romanii vor apartamente! Peste 70% dintre romanii care isi cauta o locuinta se orienteaza spre apartamente, iar pretul este principalul indicator in decizia finala de achizitie, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate. Potrivit unei cercetari realizate de Be Igloo PR, bazata pe datele centralizate…

- IULIUS este o companie concentrata pe dezvoltarea si administrarea de proiecte de regenerare urbana, cu o experienta de peste 25 de ani in real estate si cu investitii in Iasi, Timisoara, Cluj Napoca si Suceava ce depasesc 1,2 miliarde de euro. Concepute pe formate mixte, care includ gradini urbane,…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, romanii opteaza din ce in ce mai mult pentru sushi, pe langa traditionalele cadouri. Preparatul culinar originar din Japonia este una dintre cele mai populare alegeri, comenzile pentru sushi inregistrand o crestere aproape dubla in comparatie cu o zi obisnuita.…

- ”Telekom Romania Mobile a inregistrat 1,92 de milioane de clienti pe baza de abonament la sfarsitul celui de-al patrulea trimestru din 2023, in crestere cu 3,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent, mentinandu-si cresterea timp de 4 ani consecutiv si punand bazele pentru imbunatatirea veniturilor…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- Bucuresti, Ilfov, Cluj, Timis, Brasov, sunt cele 5 judete din Romania, unde peste 20 din populatia rezidenta este absolventa de studii universitare, dupa cum informeaza un raport intocmit de pecifre.ro.In acest raport, judetul Constanta se situeaza pe locul al saselea, cu 18,23 , la distanta de aproximativ…

- O statistica publicata de unul dintre cele mai mari site-uri de locuri de munca din Romania, Ejobs, arata ca la inceputul acestui an angajatorii au postat peste 20.000 de joburi noi. Mureșul este insa județul cu cele mai puține locuri de munca noi postate, spre deosebire de județele invecinate, cu o…