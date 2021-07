Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea Junior se pregatește sa devina tata, insa gesturile de gentleman se pare ca nu il mai urmaresc la orice pas. Fiul fostului ministru de Interne a fost surprins de paparazzi Spynews.ro pe picior greșit, din nou, iar gestul pe care l-a facut fața de soția lui insarcinata a uimit pe toata…

- Este el ”șeful vedetelor”, dar in familie e un soț și un tata devotat. Lucian Gitița iși menajeaza soța și are grija de fiul lor atunci cand ea intampina dificultați. Iata-l pe impresar in rolul de soț și tata grijuliu!

- Dan Diaconescu se simte in siguranța doar pe mainile soției, astfel ca a facut-o... „șofer personal”. Fostul prezentator de televiziune nu a luat insa in calcul ca partenera lui de viața nu prea „cunoaște” regulile de circulație. Așadar, in timp ce el se relaxa pe bancheta din spate, ea „și-a facut…

- Iulian Miu a uitat complet de regulile de circulație sau nici macar nu a auzit de ele. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce a incalcat legea de mai multe ori, intr-o singura zi! Imagini de senzație cu fostul mare jucator!

- Bogdan Mara se abate iar de la reguli. Fostul fotbalist demonstreaza inca o data ca pentru el regulile sunt facute ca sa fie incalcate. Acesta nu ține cont de locul in care iși parcheaza mașina atunci cand face cumparaturi pentru un gratar cu prietenii.

- Marius Șumudica este un adevarat star al fotbalului, dar de cand și-a incheiat cariera sportiva, a decis sa se reprofileze. Totuși, deși iși respecta cuvantul și face chiar și pe șoferul pentru apropiați, s-ar parea ca regulile de circulație nu prea ii sunt pe plac, astfel ca le ignora cum nu se poate…

- Mihaela Buzarnescu este o jucatoare foarte apreciata de tenis, ducand numele Romaniei mai departe pe culmile gloriei. Insa atunci cand nu se afla pe teren, sportiva iși cam face de cap, uitand de tot de reguli și de disciplina cu care ar fi trebuit sa fie destul de invațata.

- Adrian Ilie și Mihai Naboiu se mențin in forma și dupa sarbatori, iar sesiunea de alergat a fost un prilej bun de a profita de vremea calduroasa. Cu toate acestea, fostul fotbalist are ajutor de nadejde și se poate baza tot timpul pe iubita lui, care l-a dus acasa cu bolidul de lux, dupa mișcarea din…