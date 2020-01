Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, susține ca a identificat doua soluții pentru a rezolva problema parcarilor in oraș. Una dintre soluții este legata de finalizarea variantei ocolitoare a municipiului, precum și de modernizarea transportului in comun. In opinia lui Marcel Romanescu, realizarea…

- Edilul liberal al municipiului isi doreste neaparat o alianta intre Partidul National Liberal si Uniunea Salvati Romania in perspectiva algerilor locale din 2020. Marcel Romanescu este convins ca numai impreuna PNL si USR ar reusi sa invinga PSD, la anul, la Targu-Jiu. Ediul spune ca…

- Licitația pentru finalizarea lucrarilor la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu a fost anulata, dar se spera ca licitația sa fie reluata rapid. Anunțul a fost facut de primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu. Edilul a declarat ca a aflat acest lucru luni, in urma unor discuții avute cu șefii…

- Autoritațile locale continua impodobirea orașului de sarbatori, deși luminatul festiv a fost pus in funcțiune de Ziua Naționala a Romaniei. S-a incept cu zona centrala a orașului, iar acum se continua cu montarea ornamentelor pe celelalte strazi și in restul cartierelor. Primarul din Targu Jiu, Marcel…

- Licitația pentru finalizarea lucrarilor la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu a fost anulata. Anunțul a fost facut de primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu. Edilul a declarat ca a aflat acest lucru luni, in urma unor discuții avute cu șefii Ministerului Transporturilor. O singura firma…

- Autoritațile din Targu Jiu au nevoie de 18 milioane de lei pentru inlocuirea betonului amprentat din centru. Suma nu este insa disponibila la nivel local. Nici de la nivel central nu sunt semne ca s-ar gasi fonduri pentru finanțarea proiectului. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca…

- Parcarea subterana de la Stadionul Municipal Targu Jiu este deschisa și poate fi folosita de toți cetațenii orașului, și nu numai. Primarul orașului, Marcel Romanescu, a declarat ca ia in calcul și o modalitate de a folosi in integralitate toate locurile de parcare, fiind vorba și de cele de la suprafața.…

- Marcel Romanescu spune ca dupa ce a fost inaugurat noul stadion municipal parcarea subterana, ce are o capacitate de 150 de locuri, va putea fi folosita, deocamdata, gratuit. Municipalitatea va hotari, in perioada urmatoare, care va fi modalitatea prin care vor putea fi folosite locurile…