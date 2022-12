Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea a avut impresia ca formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea showbiz-ului romanesc, insa, spre surprinderea tuturor, și-au spus „adio”. Dupa ce a fost ceruta in casatorie de catre Iulian Lemnaru chiar in platoul emisiunii Xtra Night Show, Marie Janette a luat decizia de a se…

- Maria Constantin și Robert Stoica traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi planuiesc nunta, iar artista a recunoscut ca rochia de mireasa este cumparata de multa vreme, cand nici macar nu se gandea ca va face pasul cel mare cu actualul iubit.„Eu sunt de obicei o fata foarte buna,…

- Daca multe femei și-ar dori sa fie cerute in casatorie in direct, la televizor, reacția lui Marie Janette a fost una neașteptata in momentul in care iubitul ei, Iulian Lemnaru, i-a pus intrebarea cea mare, chiar in platoul emisiunii Xtra Night Show. Ulterior, blondina a vrut sa se desparta de iubitul…

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.

- Alexia Țalavutis traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de regizorul Alex Fotea. Cei doi s-au casatorit in urma cu 5 ani și se ințeleg de minune. Artista a dat detalii despre viața personala chiar in exclusivitate la Antena Stars. Alexia Țalavutis și soțul ei iși doresc foarte mult sa devina…

- Finalul lunii octombrie se anunța destul de bun pentru mai mulți nativi, insa doar o zodie din horoscop se va bucura din plin de viața. Aceasta zodie va fi ceruta in casatorie, iar partenerii de viața ai acestor nativi au ganduri serioase. Acești nativi vor trai emoții mari. Iata despre ce zodie este…

- Theo Rose și Anghel Damian formeaza cel mai nou cuplu din showbizul romanesc. Frumoasa artista și faimosul regizor s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului Clanul de la PRO TV. Ce a declarat jurata de la Vocea Romaniei despre noul ei partener de viața. Ce spune Theo Rose despre relația…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Elena Ionescu a recunoscut ca are un nou iubit. Ce a marturisit indragita artista despre barbatul misterios din viața ei. Cei doi ar fi fost surprinși impreuna in urma cu ceva timp, in timp ce se sarutau.