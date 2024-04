Stiri pe aceeasi tema

- De ceva vreme Viorel Lis se confrunta cu grave probleme de sanatate. Soția lui, Oana, este cea care ii sta alaturi și il ingrijește. Invitata in platoul Xtra Night Show, vedeta a vorbit despre starea de sanatate a fostului primar.

- Claudia Patrașcanu a recunoscut idila pe care a avut-o cu Liviu Varciu atunci cand ea avea doar 19 ani. Invitata la emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, artista a oferit detalii despre relația cu actorul.Claudia Patrașcanu a cunoscut succesul cu trupa Exotic, iar dupa destramarea primului trio…

- Simona Halep (32 de ani) o va infrunta pe iberica Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA) in primul tur al Miami Open. Adversara este una ideala pentru revenirea constanțencei in circuit. La cateva zile distanța de la verdictul TAS, suspendare redusa la 9 luni in cazul de dopaj, Simona Halep a primit șansa…

- Gabi Jugaru a facut dezvaluiri pe care nimeni nu le știa despre viața lui! Dupa mulți ani in care a facut public faptul ca a fost casatorit de trei ori, regele farselor din Romania a detonat bomba: Gabi Jugaru s-a casatorit in secret, iar mai apoi a divorțat! Iata cat a durat casnicia lui!

- Cantarețul Dony a devenit tata anul trecut și tot anul trecut s-a casatorit civil și cu mama fiului sau. Cantarețul ne vorbește despre cum e sa fie parinte, cum s-a schimbat viața sa, dar și cand au planuit botezul și cununia religioasa. Detalii exclusive despre marele evenimente din viața sa.

- Alex Botea traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Betty, fiica lui Sorinel Puștiu. Acesta reușește sa se imparta intre viața personala și profesionala, punand mult accent pe relația cu partenera sa de viața, astfel ca ii face o mulțime de surprize. Totodata, manelistul primește multa ințelgere…

- In exclusvitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Larisa Udila a marturisit ca a facut o investiție de milioane. Vedeta este foarte mandra de ce a realizat și așteapta cu nerabdare sa realizeze cat mai multe alaturi de soțul ei, Alexandru Ogica, și fiul lor, Milan. Iata ce declarații a facut influencerița!

- Dinu Maxer și-a refacut viața dupa divortul de Deea, mama copiilor lui, și și-a gasit liniștea alaturi de Magdalena. Recent, aceștia s-au mutat impreuna, iar acum, cei doi au lamurit și subiectul legat de pasul cel mare, casatoria.Anul trecut a fost un an plin pentru Dinu Maxer. Dupa ce anunțat separarea…