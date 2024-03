Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Dony a devenit tata anul trecut și tot anul trecut s-a casatorit civil și cu mama fiului sau. Cantarețul ne vorbește despre cum e sa fie parinte, cum s-a schimbat viața sa, dar și cand au planuit botezul și cununia religioasa. Detalii exclusive despre marele evenimente din viața sa.

- Simona Patruleasa a facut dezvaluiri din culisele vieții sale de familie. Intr-un interviu pentru unica.ro, prezentatoarea Știrilor Kanal D a vorbit despre mariajul cu Sabin Ivanof, dar și despre Ingrid, fiica lor in varsta de 12 ani. Dincolo de cariera ei de ani de zile in televiziune, Simona Patruleasa…

- Cabral este unul dintre cei indragiti oameni de televiziune, insa, puțini sunt cei care știu ce viata grea a avut acesta in urma cu ceva ani, pana sa devina celebru. Soțul Andreei Ibacka a fost extrem de sincer și a facut o serie de dezvaluiri despre greutațile prin care a trecut de-a lungul vieții.„Nascuți…

- S-a nascut in Republica Moldova, dar ani mai tarziu avea sa vina in Romania și unde este cunoscuta drept hairstylist-ul vedetelor. Olga Barcari spune ca și-a dorit o cariera in acest domeniu, dar la 17 ani avea alte planuri și visa sa ajunga la Conservator.

- Ovidiu Lipan Țandarica a implinit astazi, 31 ianuarie, varsta de 71 de ani. Celebrul artist a facut dezvaluiri despre viața sa și despre femeia care ii e alaturi de 20 de ani, intr-un interviu pentru fanatik.ro.Ajuns la 71 de ani, Ovidiu Lipan Țandarica spune cu mana pe suflet ca nu are niciun regret…

- Andreea Antonescu este mai fericita ca niciodata de cand fiica ei cea mare a luat decizia de a se muta in Romania. Artista se simte implinita din toate punctele de vedere, mai ales ca Sienna se afla acum langa ea. Iata ce spune Andreea Antonescu despre o posibila viitoare nunta in viața ei! va imbraca…

- Brigitte Pastrama s-a mutat de o buna perioada din Romania. Locuiește in Dubai, in Emiratele Arabe Unite, acolo unde și-a cumparat și o casa pe care a renovat-o. Nu pentru ea a facut aceasta schimbare, ci pentru Sara, fiica ei in varsta de 16 ani. In urma cu aproximativ un an de zile, Brigitte Pastrama…