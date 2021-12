Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța - au dispus disjungerea dosarului și trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului NEACȘA PETRE, la data faptei, director al Direcției economice din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va inainta un amendament in parlament la legea bugetului. statutul feroviarului va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, in loc de 1 aprilie 2023, potrivit Realitatea Plus."Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,…

- Reprezentantii Ministerului Transporturilor au anuntat, dupa negocierile cu sindicatele angajatilor din domeniul feroviar, ca partile au convenit ca pentru perioada imediat urmatoare sa se agreeze, ca solutie, cresterea salariilor tarifare cu indicele de crestere a preturilor de consum pentru anul 2022.…

- “Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la solicitarea ministrului Sorin Grindeanu a avut loc intalnirea cu reprezentantii federatiilor sindicale din calea ferata. Discutiile s-au concentrat pe problemele existente in domeniul feroviar, dar si pe situatia…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu alaturi de Premierul Nicolae Ciuca au inspectat, marti, santierul obiectivului de investitii "Drumul de legatura DN 5 km 60+500 - Soseaua de Centura- Podul Prieteniei km 61+400", informeaza un comunicat de presa al MTI. Stadiul…

- Grindeanu vrea sa transmita live cu ajutorul dronelor lucrarile la autostrazi. Potrivit ministrului Transporturilor din viitorul guvern Ciuca, romanii pot observa, in direct, stadiul lucrarilor de pe șantiere. Sorin Grindeanu a declarat la audierile din Parlament ca una dintre primele masuri pe care…

- In continuarea investigațiilor noastre anterioare cu privire la sustragerea celor 40 de tone de fier vechi din incinta AFER, va prezentam in exclusivitate poze recente cu cele peste 100 de tone de fier vechi existente in Hala IRA din incinta AFER, pe care marile familii din AFER inca nu au apuca sa…

- Cei cinci membri provizorii ai Consiliului de Administrație de la CFR Calatori au fost mandatați de ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Dan Vilceanu, sa numeasca in ședința din 1 octombrie 2021 un nou director general in locul demisionarului impus de USR Ovidiu Vizante. Potrivit…