Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 15 500 de copii nascuti pentru hotare au primit anul trecut certificate de nastere moldovenesti. Este vorba de micuți cu varste de pana la doi ani. Agenția Servicii Publice precizeaza ca este o cifra record pentru ultimii zece ani.

- 440 de copii ucraineni au murit, iar alți 851 au fost raniți, de la inceputul agresiunii militare a Federației Ruse, anunța autoritațile de la Kiev citate de Radio Chișinau. 329 sunt considerați disparuți, 7.819 au fost in cele din urma gasiți de autoritați, iar peste 12.000 deportați – a anunțat Biroul…

- O fetița de doar trei ani s-a trezit singura la petrecerea organizata de mama sa, dupa ce invitații nu au mai venit la cina organizata in cinstea micuței. Singura in camera sa, femeii i-a fost greu sa ii explice fiicei sale de ce nu a venit nimeni sa ii ureze „La mulți ani!”

- Un situație revoltatoare a avut loc intr-o școala din Ilfov. Mai mulți polițiști au desfașurat o percheziție neautorizata in clase și au avut un comportament care i-a provocat un atac de panica unui copil cu nevoi speciale. Momentul a fost filmat, iar imaginile au fost difuzate și la Acces Direct. Parinții…

- Gina Matache a fost invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, unde a vorbit despre fiica ei, Delia, dar și despre problemele de sanatate pe care le are. Mama cantareței și-a aparat fata in momentul in care a fost criticata ca nu vrea copii. Gina Matache are o relație foarte buna cu fetele sale. Mama…

- Barbatul care a atacat o gradinita din Thailanda și-a ucis apoi famila si s-a sinucis, anunta joi un colonel de politie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Parchetul General din Ucraina a anuntat, joi, ca 391 de copii au murit si alti 767 au fost raniți din cauza agresiunii ruse, de la inceputul razboiului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Femeia judecata pentru ca și-a ucis trei dintre copii pe care apoi i-a ingropat și-a aflat miercuri pedeapsa finala. Ana Pardau, din satul Poiana Negri, comuna Dorna Candrenilor, a fost condamnata la 15 ani de inchisoare. Soluția a fost pronunțata de magistrații de la Curtea de Apel Suceava, care ...