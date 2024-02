Stiri pe aceeasi tema

- Scorul Apgar la naștere este o metoda utilizata pentru evaluarea rapida a starii de sanatate a nou-nascutului imediat dupa naștere. Acest scor se bazeaza pe mai multe criterii și ofera informații despre activitatea cardiorespiratorie, tonusul muscular, reflexele și culoarea pielii bebelușului. Scorul…

- La ziua Papei Francisc din acest an, aniversata la Vatican, a luat parte și un cunoscut antreprenor roman din domeniul construcțiilor, fiind surprins de jurnaliștii prezenți la eveniment. Acesta i-a oferit și un cadou.Papa Francisc a sarbatorit 87-a aniversare, la Vatican, impreuna cu un grup de…

- Papa Francisc a sarbatorit 87-a aniversare, la Vatican, impreuna cu un grup de copii de la clinica pediatrica Santa Marta, patronata de Sfantul Scaun, care sprijina mamele și copii aflați in dificultate. Anul acesta, la aniversarea sa a luat parte și un antreprenor roman.Printre cei prezenți la ziua…

- A fost abandonat la nastere si a crescut la orfelinat. Tot ce i-a lipsit in copilarie ofera el astazi, altor copii. Iubire, atentie, orizonturi mai largi. Tiberiu Antipa a ajutat mii de copii din toata tara. Si inainte de Craciun mai are o misiune: sa umple tolba Mosului cu daruri pentru ei. Pentru…

- La Oradea a fost inaugurata prima pictura murala de mari dimensiuni din oras. Are 660 de metri patrati si a devenit rapid un nou loc de promenada. Imaginile reprezinta visurile unor copii, ilustrate in bulele baloanelor de sapun.

- Știai ca, in funcție de luna in care te-ai nascut, exista o trasatura dominanta? Nu doar zodia influențeaza personalitate și comportamentul, ci și perioada in care ne-am nascut. Ce trasatura dominanta ai in funcție de luna naștere Luna de naștere are o influența foarte puternica asupra personalitații…

- La Centrul Expozițional ”Constantin Brinciși” din capitala a fost vernisata expoziția de arta contemporana cu genericul ”Igor Vieru – 100 de ani de la naștere”. Expoziția cuprinde peste 150 de lucrari de grafica din colecțiile Muzeului Național de Arta al Moldovei, Muzeului de Istorie a Moldovei, Muzeului…