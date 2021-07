Stiri pe aceeasi tema

- Multiplul campion mondial si european la gimnastica artistica Marian Dragulescu a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, comentand izolarea la care vor fi supusi toti participantii la Jocurile Olimpice de la Tokyo in contextul pandemiei, ca este dispus sa accepte 2-3 saptamani de "inchisoare"…

- Actualul campion olimpic la paralele, ucraineanul Oleg Verniaiev, a fost gasit dopat. Sportivul nu va participa la JO Tokyo. Gimnastul nu-și va putea apara titlul cucerit la paralele in cadrul Jocurilor Olimpice de la Rio din 2016. Acesta a fost testat pozitiv cu meldonium si nu va participa la competiția…

- Starea de Urgența sanitara va fi reintrodusa pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a confirmat joi guvernul nipon, informeaza AFP, citata de Agerpres . Yasutoshi Nishimura, ministrul japonez responsabil cu Covid-19 a precizat ca noua stare de urgenta sanitara, care va fi oficializata in cursul…

- Cresterea ratei de infectare alimenteaza ingrijorarea deja existenta in randul populației, care se teme ca Jocurile Olimpice ar putea deveni un eveniment care faciliteaza raspandirea bolii, asta in ciuda faptului ca organizatorii JO au dat asigurari ca totul se va desfasura "in siguranta", relateaza…

- Experții medicali japonezi au avertizat vineri, 18 iunie, ca desfașurarea Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, programate in perioada 23 iulie – 8 august, in timpul pandemiei de COVID-19 ar putea duce la creșterea infecțiilor și au declarat ca organizarea competiției fara spectatori este opțiunea cel…

- Sportivii ar putea fi sanctionati financiar sau exclusi de la Jocurile Olimpice de la Tokyo in cazul incalcarii regulilor anti-Covid, mai ales testele zilnice si purtarea mastii, au avertizat marti organizatorii, prezentand regulile actualizate cu 37 de zile inainte de startul competitiei, transmite…

- Jocurile Olimpice din Japonia sunt programate in perioada 23 iulie – 8 august.Competiția va fi organizata deși Tokyo va fi in stare de urgenta pana pe 31 mai. Cel putin 75% din locatarii din satul olimpic vor fi vaccinati pentru Jocurile Olimpice. Dupa toate controversele pe care le-au creat, Jocurile…