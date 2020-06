Stiri pe aceeasi tema

- Maria Macsim Nicoara a ieșit din coma, dar pericolul nu a trecut. Starea mezzosopranei este in continuare grava și va mai ramane spitalizata. Mai mult, șansele de recuperare al solistei din Iași sunt puse sub semnul intrebarii!

- „Da, am vazut vanatai pe corpul Mariei. Pe maini și pe picioare. Nu mi-a spus clar ca a batut-o Nicoara, dar mi-a spus ca era foarte violent…Jur ca mi-a spus asta…Nu vorbea mereu despre ce i se intampla. Mi-a spus de divorț și am sfatuit-o sa puna punct…', a declarat una dintre colegele mezzosopranei…

- Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara iși revine dupa accident. Face mici progrese, chiar daca starea ei este in continuare grava și toata lumea spera ca aceasta sa fie in curand cum era inainte de accident. Este singura persoana in masura sa spuna daca a fost un accident sau daca a fost impinsa pe scari…

- Anchetatorii au stabilit ca mezzosoprana Maria Macsim Nicoara se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul in care a cazut pe scari. „Din cauza alcoolemiei mari, corpul nu se mai poate apara, sa reactioneze, in sensul sa se tina de ceva, cum ar fi o balustrada. Sau sa se apere cu…

- Sora mezzosopranei a fost intrebata direct de catre jurnaliști daca sora sa ar fi fost impinsa pe scari sau agresata de soț inainte de a ajunge la spital. A spus ca exista semne de intrebare, firesc, insa nu se știe momentan ce s-a intamplat in casa artistei. Citeste si Imaginile de la locul…

- Momentan, solista Operei iesene este tinuta in viata prin intermediul aparatelor, lucru care se va intampla cat timp inima va continua sa bata. Insa, spun medicii, nu sunt semne de imbunatatire a starii in care se afla, iar cu cat se prelungeste starea de coma, cu atat eventuala recuperare ulterioara…

- Totul a inceput sambata seara, 09 mai 2020, cand, in jurul orei 23:00, soțul ei, pianistul Codrin Nicoara, o gasește pe artista plina de sange la capatul scarilor interioare din vila pe care o dețin in comun Aroneanu, judetul Iasi si face un gest de neințeles, potrivit Bzi.ro. In loc sa sune…

