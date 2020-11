Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi am lansat in dezbatere publica Planul National de Redresare si Rezilienta. Practic acest plan porneste de la un angajament al guvernului si anume: Dezvoltam Romania cu fonduri europene. Cred am demonstrat in cele 12 luni ca acest obiectiv al guvernului poate fi atins si in 2020, absorbtia este…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat la lansarea Planului National de Rezilienta si Redresare ca modelul axat pe consum a neglijat tocmai investitiile, care sunt baza unei tari, iar lipsa de investitii in educatie, sanatate sau infrastructura este rezultatul unei politici defectuoase, care nu trebuie…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, elaborat de Ministerul Fondurilor Europene, va fi prezentat, joi seara, intr-un eveniment la care participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Guvernului. Planul prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate,…

- Prima varianta a planului post-pandemic de redresare a economiei a aparut ieri in presa centrala. Este vorba despre asa-numitul „Plan National de Relansare si Rezilienta" (PNRR) care beneficiaza de o finantare de 30,4 miliarde euro pe o perioada de maximum 4 ani. Iasul are mai multe proiecte propuse…

- Romania va primi 30 mld. euro fonduri europene, incepand de anul viitor. Iohannis: ”Vom reuși sa readucem economia la un nivel pe care ni-l dorim cu totii” Planul National de Redresare si Rezilienta va fi prezentat public saptamana viitoare, fiindu-i alocate 30 de miliarde de euro din fonduri…

- Romania a reușit sa atraga pana la finalul lunii septembrie suma de 3,2 miliarde de euro. Acest rezultat vine dupa ce guvernarea PSD, in 2019, a atras doar 1 miliard de euro. In mai puțin de un an de guvernare, PNL a atras de 3 ori mai multe fonduri europene decat intr-un an de guvernare PSD. Țara noastra…

- 10 asociații profesionale și patronale importante din domeniul eficienței energetice a cladirilor, reprezentand sute de companii importante din Romania, dar și zeci de mii de specialiști din randul arhitecților, inginerilor și auditorilor energetici, cer Guvernului Romaniei sa aloce minimum 4 miliarde…

- Ludovic Orban a declarat, joi, la Focșani, ca exista oficiali europeni la Bruxelles care, din cauza deciziei Parlamentului de a dubla alocațiile și de a mari pensiile cu 40%, “pun sub semnul intrebarii” posibilitatea Romaniei de a accesa fonduri din facilitatea de reziliența și recuperare economica.