- Incident ciudat in Marea Roșie! O nava sub pavilion grecesc, atacata 'din greșeala' de Houthi (surse) Nava Sea Champion, sub pavilion grecesc, a fost atacata in Marea Roșie in ceea ce pare sa fi fost ”o lovitura greșita” a gruparii insurgente Houthi, au declarat surse citate de Reuters.Nava…

- Seful adjunct al Consiliului prezidential din Yemen a cerut, joi, ajutor international pentru a desfasura operatiuni la sol impotriva rebelilor houthi, in sprijinul atacurilor aeriene efectuate impotriva lor de catre Statele Unite, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rebelii si-au intensificat in ultimele…

- Administrația Joe Biden planuiește sa-i treaca din nou pe rebelii houthi din Yemen pe lista organizațiilor teroriste straine, in urma atacurilor din ultima perioada asupra navelor comerciale la Marea Rosie, a declarat un oficial american pentru Reuters.Marți, armata americana a lansat lovituri asupra…

- Rebelii houthi au lovit luni, 15 ianuarie, cu o racheta balistica o nava de marfa deținuta și operata de SUA, in largul coastei de sud a Yemenului, in Golful Aden, a confirmat Comandamentul Central al SUA, intr-un comunicat. Nu s-au inregistrat victime sau pagube semnificative in urma atacului, iar…

- Mass-media rebelilor houthi yemeniti au raportat sambata noi lovituri asupra Yemenului, a doua zi dupa bombardamentele americane si britanice impotriva unor tinte militare ale acestei miscari acuzate ca ameninta traficul maritim international in Marea Rosie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Mass-media rebelilor houthi yemeniti au relatat sambata despre noi lovituri asupra Yemenului, a doua zi dupa bombardamentele americane si britanice impotriva unor tinte militare ale acestei miscari acuzate ca ameninta traficul maritim international in Marea Rosie. La randul lor, oficiali ai armatei…

- Un purtator de cuvant al grupului Houthi din Yemen a declarat ca o racheta lansata de o nava de lupta americana care viza forțele navale ale Yemenului din Marea Roșie a explodat in apropierea unei nave deținute de Gabon, conform Reuters, potrivit Rador Radio Romania.Nava in cauza venea din Rusia,…

- Miscarea houthi din Yemen a anuntat, sambata, ca va tinti toate navele care se indreapta spre Israel, indiferent de nationalitatea lor, si a avertizat toate companiile de transport maritim international sa nu faca afaceri cu porturile israeliene, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Rebelii houthi…