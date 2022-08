De aceasta data cel puțin, ”razboiul nervilor” declanșat de catre tot mai isterica propaganda radicalizata cu privire la ”ruperea” coaliției de guvernare este unul cat se poate de ”fake”! Chiar grosolan de fals! Pentru ca, ei bine, cu sau fara UDMR la guvernare, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat sunt ”in grafic” cu asigurarea, […] The post MAREA RESETARE a lui Iohannis: Rareș, Dan și Iulian! first appeared on Ziarul National .