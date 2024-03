Stiri pe aceeasi tema

- In ședința din data de 26 martie 2024, Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 (BEC) a decis sa admita: - Protocolul pentru constituirea alianței electorale cu denumirea…

- Vom avea, probabil, cel mai puțin interesante runde electorale din ultimii 35 de ani. Nimic nu poate zdruncina frația non-ideologica PSD-PNL. Comasarea este o decizie tactica, realista, una ce nu are nimic de-a face cu ceea ce-și doresc romanii.Mai sunt mai puțin de trei luni pana la data alegerilor…

- “Fiind ministru al Dezvoltarii, m-am implicat la firul ierbii si am dorit sa merg in cat mai multe judete din Romania, sa vad modul in care proiectele nationale sau proiectele din fonduri europene reusesc sa prinda contur. Am reusit sa ajung in 35 de judete, mai am cateva judete, sper sa ajung in ele…

- “Fiind ministru al Dezvoltarii, m-am implicat la firul ierbii si am dorit sa merg in cat mai multe judete din Romania, sa vad modul in care proiectele nationale sau proiectele din fonduri europene reusesc sa prinda contur. Am reusit sa ajung in 35 de judete, mai am cateva judete, sper sa ajung in ele…

- Vasile Paval , primarul orașului Roznov, Vasile Paval a anunțat, concomitent cu cei de la Partidul Social Democrat decizia de a candida in numele acestui partid. Decizia fost transmisa public exact cu o zi inainte de vizita președintelui PNL, Nicolae Ciuca care trebuia sa faca lansarea candidaturilor,…

- Surse din interiorul Coaliției au dezvaluit astazi ca Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD) sunt pregatite sa reia discuțiile pentru a forma o alianța oficiala in vederea alegerilor europarlamentare. O noutate majora este și faptul ca lista ar urma sa fie deschisa de un candidat…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 15-27 ianuarie, indica faptul ca daca duminica viitoare ar avea loc alegerile europarlamentare, scrutinul ar fi caștigat de PSD, iar liberalii aflați la guvernare ar fi devansați de partidul AUR.Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile europarlamentare,…

- Protestele fermierilor și transportatorilor din ultimele 14 zile au provocat schimbari semnificative pe scena politica din Romania, conform unui sondaj recent realizat de INSOMAR. Partidul Social Democrat (PSD) este cel mai afectat, inregistrand o scadere drastica fața de lunile anterioare. In schimb,…