Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale 2020 au produs mai multe surprize și rezultate neașteptate, în ciuda prezenței puțin mai mici fața de precedentele alegeri locale din 2016. La București au fost rezultate neașteptate, dar și în țara - precum victoriile USR de la Timișoara, Brașov și Bacau sau detronarea…

- In cel puțin 11 municipii reședința de județ se joaca funcția de primar, in celalalte orașe mari prima șansa o au primarii in funcție de la PNL sau PSD. La Pitești, Bacau, Bistrița, Brașov, Alba, București, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Zalau, Timișoara și Tulcea se anunța lupta stransa. G4Media.ro…

- Persoanele care doresc sa voteze la alegerile locale in localitatea de reședința mai au timp pana maine, 4 septembrie 2020, sa solicite o viza de flotant pe cartea de identitate astfel incat sa fie inscriși pe listele electorale. Pentru a putea vota, cetațenii trebuie sa fie inscriși in Registrul electoral.…

- Pandemia de coronavirus a provocat schimbari in programul si locul in care muncesc cei mai multi dintre romanii din marile orase. Patria Bank a decis sa vina in sprijinul celor care au devenit interesati sa aiba o alternativa de locuit temporara sau chiar permanenta. Oamenii au inceput sa caute variante…

- Centrele de transfuzie sanguina din intreaga tara vor fi deschise sambata 29 august donatorilor de sange si plasma convalescenta COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Hematologie Transfuzionala ‘Prof. Dr. C. T. Nicolau’ Bucuresti. Potrivit sursei citate, centrele vor…

- Un raport al Curții de Conturi arata cum DSP-urile au platit fictiv și au cheltuit ilegal bani publici, in perioada starii de urgența. Raportul Curtii de Conturi privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta din Romania devoaleaza o serie de plati ilegale sau neconforme facute…

- Cele doua partide conduse de Dan Barna și Dacian Cioloș cer consultari publice cu președintele Klaus Iohannis, Guvernul și partidele politice pentru a stabili modul de desfașurare a campaniei electorale, dar și organizarea alegerilor in doua zile"Alianța USR PLUS considera ca in actualul context epidemiologic…

- Un sondaj realizat la comanda USR printre cetațenii cu drept de vot din Timișoara da motive de optimism filialei locale a partidului condus de Dan Barna. Astfel, Dominic Fritz vede drept incurajator faptul ca sondajul il plaseaza la mai puțin de 10 procente in urma actualului primar, pentru alegerile…