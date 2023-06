Stiri pe aceeasi tema

- Dupa demisia lui Nicolae Ciuca de la Palatul Victoria, purtatorul sau de cuvant, Dan Carbunaru, a revenit la vechiul job, adica acela de speaker al așa zisului șef al masonilor, plagiatorul Radu Balanescu. Nepotul lui Blaga prezinta gala lui Balanescu Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al fostului…

- Ministrul PSD al Culturii, Lucian Romașcanu, a pregatit compromiterea imaginii PSD, dar mai ales a Ministerului Culturii și universitaților de top, printr-un parteneriat controversat cu așa zisul șef al masonilor Radu Ninel Balanescu a carui teza de doctorat este plagiata in proporție de 97%. Lucian…

- Ieri, la Padurea Verde a avut loc cea de-a XII-a ediție a Turneului Internațional de Tir „Top Gun”. Concurentii din Timis s-au impus in majoritatea probelor. Concursul desfașurat sub divizia “Servo per amikeco” si organizat de catre IPA-Secția Romana Regiunea 1 Timiș a reunit 18 echipe din patru țari,…

- Marea Loja Naționala din Romania este continuatoarea legitima a Marii Loji a Ordinului Masonic Roman, intemeiata la 8 septembrie 1880. Inca de la inființarea primei Loji in 1734 la Galați și pana in prezent, masoneria romana s-a manifestat plenar ca un mo

- Lucrarile de extindere a plajelor au scos o iveala epava unei ambarcațiuni din lemn, veche de 200 de ani, scufundata aproape de țarm, la Eforie SudCorabia a devenit astfel parte din noua plaja, fiind ingradita pentru a fi cercetata de catre arheologi pe uscat, o premiera pentru Romania, potrivit…

- Devenit o tradiție la Cluj și in multe filiale din țara ale Societații, Balul Moților aduna de fiecare data o mulțime de clujeni, moți sau simpatizanți ai moților, care, minați de sentimente patriotice alese, doresc sa-l omagieze și in acest mod pe Eroul Național Avram Iancu, de la a carui naștere…

- Liviu Dragnea, fost lider PSD și unul dintre cei mai puternici oameni din Romania inainte de condamnarea la 3 ani și 6 luni de inchisoare, are o emisiune culinara pe canalul sau de YouTube. La prima ediție, politicianul a gatit mancare de fasole galbena.

- Concurentele de la “Bravo, ai stil!”, prima ediție de pe Kanal D2 Zece concurente hotarate sa caștige titlul de Cea mai stilata femeie din Romania intra de duminica, 2 aprilie, de la ora 19:00, in competiția – “Bravo, ai stil!”, sezonul opt. Ediția speciala difuzata duminica seara va marca și lansarea…