Marea Britanie si-a inceput viata in afara UE: Cum a fost prima zi dupa Brexit

Marea Britanie si-a inceput viata in afara UE: Cum a fost prima…

Odata Brexit-ul consumat, Regatul Unit si-a inceput sambata noua sa viata in afara Uniunii Europene, avand drept principale provocari sa stranga randurile dupa ani de disputa, sa teasa noi legaturi cu blocul celor 27 si sa defineasca noul sau loc in lume, relateaza France Presse.



La Belfast, capitala provinciei britanice Irlanda de Nord, in prima linie din cauza frontierei sale terestre cu Irlanda, viata isi urmeaza cursul dupa ruptura istorica cu UE, care a pierdut pentru prima data un stat membru, dupa 47 de ani de mariaj tumultuos.



"Sunt doar multumita ca au ajuns la un…