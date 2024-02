Stiri pe aceeasi tema

- ”Europa va asigura libertatea navigatiei la Marea Rosie, in coordonare cu partenerii nostri occidentali”, saluta pe X Ursula von der Leyen. Aceasta misiune a fost lansata in mod oficial de catre ministrii de externe ai UE, reuniti la Bruxelles. ”Tocmai am aprobat lansarea Operatiunii Militare Navale Aspides.…

- Uniunea Europeana si-a lansat luni misiunea de protectie a traficului maritim in Marea Rosie, perturbat de atacurile rebelilor houthi din Yemen, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Mai multe tari, printre care Belgia, Italia, Germania sau Franta, si-au exprimat intentia de…

- Cargoul britanic naviga in Marea Roșie sub pavilionul Barbados, in momentul in care a fost atacat cu o drona și a suferit „pagube minore” la babord, a anunțat marti societatea de securitate specializata in transport maritim Ambrey, relateaza AFP, citata de News.ro.Potrivit agentiei britanice de securitate…

- Rebelii yemeniti houthi au afirmat miercuri ca au vizat o nava de razboi americana in largul Yemenului, la cateva ore dupa ce armata americana a anuntat ca a doborat acolo o racheta, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Rebelii "au lansat mai multe rachete navale adecvate asupra distrugatorului american…

- Un petrolier deținut de Grecia a fost atacat marți in largul coastelor Yemenului, in Marea Roșie, intr-un incident care face parte dintr-o serie de atacuri similare atribuite rebelilor Houthi, relateaza ekathimerini.com.

- Efect de domino dupa atacul impotriva Houthi: se propune o alianța musulmana de forța in Orientul MijlociuGuvernul de facto al talibanilor din Afganistan a condamnat sambata ofensiva militara americana si britanica impotriva rebelilor siiti houthi din Yemen, atacuri pe care islamistii afgani le interpreteaza…

- Marea Britanie ia in calcul atacuri aeriene asupra rebelilor houthi dupa ce SUA au informat ca marina sa a scufundat trei barci care au vizat o nava cargou in Marea Rosie, informeaza PA Media/dpa, citat de Agerpres. Secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, a declarat duminica ca guvernul nu va…

- Ministrii de externe din NATO se reunesc, incepand de marti, la Bruxelles pentru a discuta diferite chestiuni de securitate, printre care razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si tensiunile sporite dintre Serbia si Kosovo, potrivit DPA, citata de Agerpres.